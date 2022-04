Carte di credito e truffe: Intesa e i conti svuotati da un messaggio

Anche in questo caso non dovrete fidarvi: è arrivato un messaggio in queste ore che sta portando il panico tra gli utenti soprattutto di Intesa. Il nostro gruppo bancario purtroppo vede anche questa volta il suo nome finire all’interno del testo scritto di una truffa phishing.

Manco a dirlo, l’obiettivo è quello di far cadere nel tranello le persone: il testo parla di un blocco del conto che necessita per forza di cose del reinserimento dei dati. Sarà proprio quello il punto nevralgico della truffa: con i vostri dati i truffatori riusciranno ad accedere al vostro conto corrente facendone ciò che vogliono.

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI