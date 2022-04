Con il volantino Bennet non si scherza assolutamente, gli utenti sono veramente felici di avere l’occasione di spendere pochissimo su ogni singolo acquisto, avendo difatti la certezza di poter mettere le mani su prodotti di alta qualità, senza dover spendere poi cifre così elevate.

La campagna promozionale riparte proprio da dove ci eravamo fermati la scorsa settimana, ciò sta a significare che i prodotti potranno effettivamente essere acquistati in ogni negozio, senza presentare differenze degne di nota, per quanto riguarda i prezzi attivati. I prodotti, inoltre, sono tutti commercializzati con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand, quest’ultimo aspetto permette di avere aggiornamenti più tempestivi.

Bennet: nuove offerte e prezzi sempre più convenienti

Ottime occasioni per risparmiare, anche sull’acquisto di prodotti Apple, attendono gli utenti nei vari negozi di proprietà di bennet, con scadenza fissata nella seconda decade del mese di Aprile. I modelli spaziano tra le più svariate categorie merceologiche, a partire ad esempio da Apple iMac da 24 pollici, il cui prezzo si aggira sui 1199 euro, per scendere poi verso il tablet più richiesto, l’Apple iPad da 10.2 pollici a 349 euro, oppure lo smartphone di due generazioni fa, l’iPhone 11, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 598 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare uno smartphone Android, potranno decidere di affidarsi ad una coppia economica, rappresentata perfettamente da Galaxy A12 e Redmi 9AT, entrambi in vendita a meno di 149 euro. Tutte le proposte del volantino sono raccolte direttamente qui.