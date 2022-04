Android e i regali di Pasqua sul Play Store: 30 app a pagamento ora gratis

Non può passare inosservato un sistema operativo come Android, il quale negli ultimi anni ha subito tantissimi miglioramenti. Questi hanno contribuito a far diventare il robottino verde la piattaforma mobile più utilizzata al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti. Tutto ciò passa anche dalla grande versatilità che Google mette a disposizione di chi utilizza il sistema operativo, fino ad arrivare anche al Play Store.

Qui ci sono tantissimi i contenuti a pagamento e gratuiti, ma oggi è festa. Infatti Android metterà a disposizione dei suoi utenti tanti titoli a pagamento in maniera totalmente gratuita ma solo per questa giornata.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon ogni giorno vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti i titoli in basso sono praticamente gratis ma solo per qualche giorno