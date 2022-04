Quasi tutti stiamo attendendo il nuovo modello di Xiaomi 12 Ultra, dopo che Xiaomi 12 e Xiaomi 12 X e 12 Pro hanno fatto il loro ingresso nel mercato italiano. Secondo le indiscrezioni di qualche ora fa, il nuovo modello Ultra sarà dotato di un alimentatore potentissimo.

Per la precisione, uno degli alimentatori più potenti tra quelli in circolazione. L’indiscrezione arriva direttamente dal noto leaker cinese Digital Chat Station. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 12 Ultra avrà un alimentatore molto potente

Nelle ultime ore sono trapelati, dal noto leaker cinese Digital Chat Station, nuovi dettagli sulla capacità di ricarica rapida della batteria di Xiaomi 12 Ultra. Secondo il leaker questa supporterà un output fino a 150W, con un caricatore apposito che in termini di potenza supera quella di gran parte dei caricatori per PC che troviamo in commercio.

Lo smartphone dovrebbe avere a bordo la nuova piattaforma hardware di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1+, ma questo lo sapevamo già. Rimane ancora un’incognita invece, la data di lancio. Il nuovo dispositivo dovrebbe anche disporre di un display da 6.92 pollice pollici chiaro e luminoso, con una risoluzione di 3200×1440 pixel. La fotocamera posteriore Samsung GN2 con sensore da 50Mp scatta splendide foto e la fotocamera frontale da 32Mp è utilizzata per i selfie.

Xiaomi Mi 12 Ultra è dotato di dual SIM, è possibile utilizzare i servizi di diversi operatori e due numeri contemporaneamente. È sprovvisto di un jack audio per cuffie standard da 3,5 mm, ma è possibile utilizzarle in quanto l’adattatore viene fornito con una USB di tipo C. La batteria da 5000 mAh del Xiaomi Mi 12 Ultra si ricarica all’istante, poiché supporta la ricarica veloce, ma non è tutto. C’è la ricarica wireless, che porta l’utilizzo del dispositivo a un nuovo livello.