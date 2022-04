WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay è l’offerta operator attack più ricca di sempre. Il gestore ne rivolge l’attivazione esclusivamente ai clienti provenienti da Iliad o MVNO proponendola a un costo di soli 8,99 euro al mese.

L’offerta è soltanto una delle numerose opzioni disponibili per i nuovi clienti che decidono di trasferire il loro numero dal precedente operatore. Il pacchetto WindTre GO include, infatti, svariate tariffe tramite le quali è possibile ricevere mensilmente abbondanti soglie di minuti, SMS e Giga per la navigazione.

Passa a WindTre con l’offerta GO 150 Flash + Digital con Easy Pay!

La tariffa WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay prevede un costo di rinnovo di soli 8,99 euro al mese e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

L’attivazione può essere effettuata soltanto procedendo con la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

I nuovi clienti hanno la possibilità di attivare l’offerta online, portando a termine l’acquisto della nuova SIM attraverso la pagina ufficiale WindTre dedicata al cambio operatore.

Si ricorda che tutte le offerte WindTre disponibili in modalità Easy Pay necessitano il saldo dei costi previsti tramite una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o carta conto.