WhatsApp ha trovato un modo per rendere più semplice la comunicazione di gruppo. La funzione ‘Community’ non solo ti consente di unirti a numerosi gruppi collegati in un unico ambiente virtuale, ma ti consente anche di amministrarlo in modo efficace.

I membri della comunità possono non solo unire i gruppi, ma anche garantire che i loro utenti ricevano newsletter generali e l’amministratore ha un facile controllo sulle comunità, inclusa l’opportunità di scegliere quali gruppi devono essere aggiunti a un sito specifico.

WhatsApp aggiornerà presto la sua piattaforma

I residenti di un complesso residenziale, ad esempio, possono formare più organizzazioni comunitarie e unirsi a loro in un’unica comunità. I genitori degli scolari possono fare la stessa cosa: creare un gruppo per gli annunci, un gruppo per le singole classi o un altro tipo di gruppo, ad esempio.

WhatsApp ha annunciato la comparsa di funzionalità aggiuntive per i gruppi stessi, indipendentemente dal fatto che siano membri delle comunità. Inoltre, numerose caratteristiche sorgeranno anche prima che la grande funzione venga annunciata ufficialmente.

Le reazioni Emoji stanno arrivando su WhatsApp in modo che le persone possano comunicare rapidamente i propri pensieri e gli amministratori del gruppo saranno in grado di eliminare i messaggi errati o problematici dalle chat di tutti. La società sta espandendo la condivisione file per abilitare file di dimensioni fino a 2 gigabyte, semplificando la collaborazione degli utenti ai progetti. Inoltre, per le occasioni in cui è preferibile parlare dal vivo piuttosto che chattare, l’app permetterà chiamate vocali con un solo tocco per un massimo di 32 persone con un aspetto completamente nuovo.

Le comunità, come le conversazioni, saranno crittografate end-to-end. Allo stesso tempo, gli utenti non saranno in grado di trovare le comunità tramite la ricerca; sono accessibili solo a coloro che vi sono stati invitati.