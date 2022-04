La nuova funzionalità dovrebbe essere inserita nel prossimo aggiornamento ma le Community su WhatsApp saranno diverse da come potremmo averle immaginate.

WhatsApp: Si alle Community ma saranno private

Mark Zuckerberg è entusiasta della nuova funzione, tanto che sarà lui ad annunciarla sul suo profilo Facebook.

Qualche segno si era già intravisto, attraverso la versione beta dell’App con delle Tab che lasciavano presagire una nuova funzione in arrivo.

Le community WhatsApp però avranno poco da spartire con app come Telegram, infatti saranno private. Su Telegram abbiamo la possibilità di cercare un determinato gruppo tramite il nome, creato con lo scopo di aggregare utenti affini ad un argomento o una passione comune.

Su WhatsApp non ci sarà nulla di tutto questo. Non sarà possibile aggregarsi a un gruppo e non ci sarà nessun motore di ricerca globale. Le community nascono con l’idea di aggregare dei gruppi privati e permettere di comunicare tra loro.

Per fare un esempio una squadra di calcio avrà il proprio gruppo WhatsApp privato e l’insieme dei gruppi di più squadre può formare una community per dialogare.

Quindi se avete pensato di unirvi a una community di pesca, fiori e piante o giardinaggio, sappiate che non potrete farlo in autonomia ma solo su conoscenza diretta di qualche membro che vi voglia invitare.

Mark Zuckerberg ha precisato che l’elemento sicurezza e privacy non sarà in secondo piano, tutti i messaggi anche in questa nuova feature saranno coperti dalla crittografia end-to-end.

La nuova funzione sicuramente si rivelerà utile per diverse associazioni sportive, scolastiche o lavorative. Un po’ meno per tutti gli altri utenti, con chi aspettava una globalizzazione di WhatsApp e resterà dunque con l’amaro in bocca.