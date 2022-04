I migliori prodotti sono in promozione fortissima da Unieuro, la nuova campagna promozionale convince i consumatori ad acquistare nuovi dispositivi di tecnologia, riuscendo nel contempo a spendere sempre meno, almeno in confronto a quanto previsto di base.

Il volantino segue la linea editoriale delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio, come anche direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che sceglieranno la seconda strada, avranno diritto a ricevere gratis la merce presso il domicilio, solo al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Se volete i codici sconto Amazon, ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram ufficiale.

Unieuro: le offerte sono tra le migliori

Grazie alla più recente campagna promozionale di Unieuro, gli utenti sono davvero liberissimi di spendere poco, anche nel momento in cui dovessero decidere di mettere le mani su un top di gamma. I modelli effettivamente disponibili nel volantino sono molteplici, partendo ad esempio dall’Oppo Reno6 Pro, in vendita a 649 euro, oppure passando per il nuovissimo Samsung Galaxy S22 Ultra, il cui prezzo finale si aggira sui 1379 euro.

Le alternative a disposizione sono tantissime, e vanno a tutti gli effetti a toccare anche dispositivi decisamente più economici. Tra questi annoveriamo Oppo A94, Oppo A74, Oppo A54s, Galaxy A13, Xiaomi redmi 9C, redmi Note 11 o Oppo A16s. I loro prezzi sono disponibili a non più di 500 euro, alle normali condizioni di vendita espresse in precedenza.

Il volantino, ad ogni modo, può essere sfogliato nel dettaglio direttamente a questo indirizzo.