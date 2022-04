Euro NCAP ha pubblicato il secondo round di valutazioni di sicurezza del 2022.

La DS 4, del marchio DS premium di Stellantis, ottiene una valutazione di quattro stelle in forma standard ma cinque stelle se dotato di equipaggiamento di sicurezza opzionale. Anche l’HR-V di terza generazione di Honda riceve una valutazione di quattro stelle. Nel frattempo, Dacia è finita dalla parte sbagliata con la Dacia Jogger, partner del Sandero Stepway, guadagnandosi solo una stella.

La nuova DS 4 è dotata di solide apparecchiature di protezione, tra cui un cofano attivo per la protezione dei pedoni e un nuovo airbag centrale posizionato tra guidatore e passeggero anteriore.

Il sistema di frenata di emergenza autonomo standard ha “solo” una telecamera. Per ottenere prestazioni più paragonabili ai suoi rivali nel segmento, i consumatori devono acquistare il “Safety Pack Plus” opzionale che aggiunge un sensore radar. Le prestazioni migliorate di questo sistema sono sufficienti per portare l’auto in un territorio a cinque stelle.

Bene anche per Honda con la nuova HR-V

Quando si tratta di sicurezza, il nuovo HR-V è un prodotto a tutto tondo, ma le prestazioni di contenimento nei crash test, in particolare per i bambini seduti nella parte posteriore, non sono state così robuste come ci si aspettava. Questo ha abbassato il suo punteggio in questa parte della valutazione nella fascia a quattro stelle.

La Dacia Jogger, che condivide la stessa piattaforma del modello a due stelle Sandero Stepway testato da Euro NCAP lo scorso anno, invece, scende tristemente a una stella.

L’auto è offerta in versioni a cinque posti, due file o sette posti con tre file.