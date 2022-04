TIM si prepara ad una storica inversione di tendenza per i suoi clienti e per le sue tecnologie. Il provider italiano nel corso di questo 2022 investire sempre più risorse sullo sviluppo del 5G. La presenza di investimenti mirati porterà come già annunciato al processo di dismissione per le reti 3G.

TIM, la sostituzione delle SIM legato all’addio della tecnologia 3G

Molti clienti sono stati avvisati, a tal proposito, proprio da SIM per procedere con la sostituzione delle schede con capacità inferiori a 128k. Queste schede, legate proprio alla vecchia tecnologia internet, dovranno essere sostituite negli store ufficiali del provider al costo unico di 15 euro.

Nell’avviso a tutti i clienti interessati, TIM ha specificato che la dotazione di schede SIM di nuova tecnologia sarà determinante per consentire la navigazione con le reti 4G e 5G. I 15 euro spesi per la sostituzione della SIM saranno rimborsati agli utenti in forma di credito residuo. Sempre TIM, al fine di garantirsi una massiccia adesione alla chiama per la sostituzione delle SIM, ha previsto consumi senza limiti per le chiamate voce per un mese. Questa seconda iniziativa sarà disponibile sino a fine mese.

Alcuni punti da sottolineare con particolare attenzione. I clienti di TIM che non provvedono alla sostituzione delle SIM con capacità inferiore a 128k a partire da questo mese di aprile non potranno utilizzare i servizi di rete con il loro smartphone. Non sono previste sostituzioni delle schede per chi ha già una SIM con capacità pari o superiore a 128k, data la compatibilità con le reti 4G.