Il dibattito è ormai aperto da anni: ma Telegram è davvero migliore di WhatsApp? Ci sono alcuni punti di forza dell’app di Durov che sono nettamente superiori all’app del gruppo Meta e in questo articolo li andremo a sviscerare passo dopo passo.

Sicuramente WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più utilizzata in tutto il mondo e non ha bisogno di presentazioni, ma molti la stanno ormai abbandonando da mesi in totale silenzio per via dei problemi riguardanti la sua privacy policy.

Telegram vs WhatsApp: ecco tutto ciò che si può fare con le due app

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali delle due app:

Chat di gruppo fino a un massimo di 256 persone ;

; Chiamate vocali e videochiamate;

Crittografia end-to-end per le chat;

Condivisione foto e video;

Invio messaggi vocali con la possibilità di velocizzarli a 1,5x e 2x ;

; Invio documenti fino a 100MB ;

; Possibilità di usarlo anche con cellulare offline;

Telegram è di sicuro il temuto nemico di WhatsApp e, come detto prima, ha dei punti di forza che la elevano rispetto alla seconda. Il social network è stato fondato da Pavel Durov, ed è un servizio basato sia sulla messaggistica istantanea che sul broadcasting.

Di seguito le funzioni principali di Telegram:

Sincronizzato completamente con la possibilità accedere alle tue chat da qualsiasi dispositivo (tutto salvato nel cloud);

con la possibilità accedere alle tue chat da qualsiasi dispositivo (tutto salvato nel cloud); Client desktop, app ufficiale su iPadOS, iOS e Android;

Dimensioni illimitate per media e chat ;

; Invio di documenti fino a 2GB ;

; Chat segrete;

Crittografia end-to-end per le chat;

Condivisione di username, senza fornire numero di telefono;

Chat di gruppo fino a 200.000 membri ;

; Canali con numero illimitato di membri;

Possibilità di importare chat di WhatsApp;

Chat Bot che offrono funzionalità infinite all’interno delle chat;

Telegram: ecco i 5 motivi per cui l’app di Durov è migliore

Ma quindi, perché Telegram è migliore di WhatsApp? Ecco i concetti principali: