Netflix: tutte le serie tv che si sono rivelate un flop primaverile

Flop o no, la regola di Netflix è chiara: senza ascolti non vi è futuro, nessuno escluso. Ovviamente la piattaforma è super coerente con se stessa e così anche per questo mese ha deciso di cancellare dalla sua lista un elenco non indifferente di serie tv e film. A chi toccherà stavolta? La risposta è già arrivata.