Con i prezzi del gas che raggiungono livelli insondabili, alcune aziende si stanno concentrando sullo sviluppo di fonti di carburante alternative. Porsche ha recentemente investito 75 milioni di dollari in una startup che cattura l’anidride carbonica dall’aria e la trasforma in carburante.

Non si sta sperimentando solo l’anidride carbonica. Tre aziende scozzesi, Ardnamurchan Distillery, Woodlands Renewables e Celtic Renewables, stanno lavorando per rifornire auto con una fonte improbabile: il whisky.

Secondo The Drinks Businesss, l’investitore Donald Houston di Ardnamurchan Estates possiede una quota sostanziale in ciascuna delle tre attività e ha servito da “catalizzatore” per questo progetto.

“Celtic Renewables ha bisogno di un sottoprodotto della distillazione del whisky chiamato pot ale per assistere nel suo processo di test prima di iniziare la produzione completa dei suoi biochimici e biocarburanti“, ha affermato Houston, secondo The Drinks Business.

“La pot ale viene convogliata sulla collina dalla distilleria alla vicina Woodland Renewables, un’azienda locale creata per riutilizzare i sottoprodotti della distilleria aggiungendo valore all’economia locale. Nello stabilimento di Woodland Renewables viene combinato con il pesce d’acqua (un altro sottoprodotto della distilleria) e trasformato in un nutriente mangime per animali utilizzato nella penisola per nutrire il bestiame locale. Woodland Renewables trasporterà parte delle proprie scorte di pot ale a Celtic Renewables“.

Celtic Renewables, la prima bioraffineria scozzese, ha già assicurato investimenti per 43 milioni di sterline (56 milioni di dollari) e si prevede che sarà in grado di produrre 1 milione di litri di biochimici sostenibili all’anno. Cinque raffinerie su larga scala sono previste in tutto il mondo nei prossimi cinque anni.

Un lavoro iniziato già 10 anni fa

I test che utilizzano residui di whisky condotti da Celtic Renewables sono una perpetuazione del lavoro di laboratorio iniziato presso la Napier University di Edimburgo nel 2008, che ha portato alla formazione dell’azienda nel 2012, secondo il presidente e fondatore di Celtic Renewables Martin Tangney.

Secondo Houston, le pratiche sostenibili di Ardnamurchan Distillery l’hanno resa il partner perfetto per questo progetto.

“Abbiamo progettato The Ardnamurchan Distillery per essere il più sostenibile possibile e continuiamo a monitorarlo e svilupparlo man mano che le nuove tecnologie diventano disponibili“, ha affermato l’amministratore delegato di Ardnamurchan Distillery Alex Bruce. “La nostra energia proviene tutta da fonti rinnovabili locali (idroelettrico e biomassa) e i nostri co-prodotti, che sono tradizionalmente prodotti in tutte le distillerie, sono forniti ai nostri vicini, Woodland Renewables”