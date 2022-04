C’è un nuovo gioco in arrivo ideato da Daniel Lutz, il direttore creativo di Hitman GO e Lara Croft GO. Si chiama Isle of Arrows ed è un gioco da tavolo di strategia. Arriverà con una versione indipendente su Android, iOS e Steam quest’estate.

Il gioco presenterà un’estetica familiare per chi è un grande appassionato di giochi da tavolo e, se hai occhi attenti, noterai che questo gioco da tavolo digitale mescola elementi di puzzle strategici di vario genere. Ogni partita viene generata casualmente e c’è una modalità con cui puoi sbloccare nuovi elementi di gioco, con una manciata di modalità di gioco tra cui scegliere per soddisfare ogni esigenza.

Previste tre modalità di gioco: campagna, sfida, difesa quotidiana, ognuna con un proprio numero di tessere. 4 gilde ognuna con il proprio stile di gioco. Oltre 50 tessere e 40 carte bonus. 10 eventi che possono aiutarti o ostacolarti, possibilità di apportare modifiche e 9 risultati in stile puzzle. Non si sa ancora come verrà monetizzato il gioco o quando verrà rilasciato con esattezza. Il titolo è già in arrivo su Steam, probabilmente per utenti premium.

L’obiettivo del direttore creativo di Hitman GO e Lara Croft GO è ottenere questo nuovo gioco come sviluppatore indipendente. Al momento, Isle of Arrows sembra piuttosto promettente. Il sito Web ufficiale è attivo e il gioco è già disponibile per la wishlist su Steam, sebbene Isle of Arrows non sia ancora elencato ad esempio nel Play Store. Tuttavia, non dovremmo aspettare molto per il rilascio ufficiale. Sicuramente ci sono anche ulteriori dettagli in arrivo.