Iliad anche in questi giorni di avvicinamento a Pasqua sorprende i suoi clienti con una delle migliori tariffe del momento, la Giga 150. Gli abbonati che decidono di attivare queste iniziative avranno a loro disposizione la migliore tariffe nel campo delle ricaricabili in Italia.

Iliad, la tariffa con 150 Giga ed il 5G a costo zero

La promozione di Iliad, Giga 150, prevede nel dettaglio per tutti gli abbonati un ticket composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di 9,99 euro ogni mese. I clienti che sono interessati a quest’offerta dovranno aggiungere soltanto una quota extra pari a 10 euro per l’attivazione.

Gli abbonati che decidono di attivare la Giga 150 avranno a loro disposizione anche una serie di ulteriori vantaggi. Tra le novità principali legati alla tecnologia di Iliad spicca senza dubbio la tecnologia 5G. La connessione internet con le reti di ultima generazione sarà disponibile per gli abbonati completamente a costo zero.

Il gestore francese ha deciso quindi di sposare una strategia commerciale alternativa rispetto a quella proposta da TIM e Vodafone. A differenza di quanto previsto dagli altri provider, la navigazione internet con le reti di ultima generazione sarà completamente a costo zero per ogni singolo cliente.

Il 2022 sarà l’anno decisivo per lo sviluppo del 5G di Iliad, già presente in ben 20 città del nostro Paese. Obiettivo del gestore per il proseguo dell’anno e per i mesi a venire è quello di ampliare la copertura, portando la tecnologia in ulteriori centri cittadini.