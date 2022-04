Con il suo motore V10 aspirato da 640 CV, la trazione posteriore e le modifiche al telaio e all’aerodinamica, la Lamborghini Huracan Tecnica si colloca nella fascia tra la Huracan EVO e la STO.

La Lamborghini Huracán Evo e la Urus sono da poco state presentate, ma il marchio italiano non smette di stupire e ci porta in una nuova dimensione con la sua ultima creazione, la Lamborghini Huracán Tecnica. Un’evoluzione della supercar di Sant’Agata Bolognese rivolta a quegli utenti che cercano una supercar con cui andare in circuito.

Per quanto riguarda la Huracán Evo, questa nuova variante offre un rapporto peso/potenza di 2,15 kg/CV, grazie alle modifiche che consentono di ridurre il peso a vuoto a 1.379 kg.

Raggiunge 640 CV di potenza e una coppia massima di 656 Nm, che vengono trasmessi all’asfalto attraverso l’asse posteriore. Incorpora uno scarico modificato per rendere la guida ancora più emozionante, sebbene l’abitacolo sia dotato di misure per offrire un maggiore comfort acustico durante la guida su strada. I vantaggi annunciano una punta di 325 km/h con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e appena 9,1 secondi per passare da 0 a 200 km/h.

Ben quattro ruote sterzanti

Tra le altre caratteristiche che fanno della Huracan Tecnica un’arma devastante per battere il tempo in pista, troviamo l’asse posteriore sterzante e il sistema torque vectoring, oltre ad una specifica regolazione delle sospensioni e il sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) , responsabile della gestione di tutti gli elementi tecnici relativi alla guida. Puoi scegliere tra le modalità STRADA, SPORT o CORSA, la prima la più comoda per la guida su strada, e l’ultima la più estrema, per le massime prestazioni in circuito.

Esternamente, le modifiche alla carrozzeria sono volte a migliorare l’aerodinamica. Lo spoiler posteriore fisso permette di aumentare del 35% il carico su questo asse rispetto alla Huracan EVO RWD, senza compromettere l’efficienza aerodinamica finale. Infatti l’ottimizzazione del sottoscocca -con nuovi deflettori-, il design del nuovo paraurti e lo splitter anteriore consentono di ridurre del 20% la resistenza aerodinamica.

I freni, con dischi in ceramica, includono pinze e canali di raffreddamento specifici, mentre i cerchi, ispirati a quelli della Lamborghini Vision GT, sono da 20 pollici e montano pneumatici Bridgestone Potenza Sport nelle misure 245/30 all’anteriore e 305/30 al posteriore.