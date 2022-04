Il nuovo volantino Expert riesce ad avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato italiano, mettendo a disposizione degli utenti, alcuni dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti prima d’ora, e promettendo in cambio un risparmio unico nel suo genere.

Il rapporto qualità/prezzo è più che conveniente per la maggior parte di noi, indipendentemente dalla categoria merceologica o dalla fascia di appartenenza. Gli acquisti, come sempre quando parliamo di Expert, possono essere esclusivamente completati nei negozi fisici, oltre che online sul sito ufficiale. Quest’ultimo permette di ricevere la merce presso il domicilio, ma potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione.

Expert, che offerte assurde: ecco le migliori del momento

Volete risparmiare al massimo? allora dovete assolutamente fare affidamento sul mondo di Expert, il volantino promette prezzi inferiori ai 500 euro su un buonissimo quantitativo di smartphone di ultima generazione. Tra questi spicca chiaramente l’ottimo Samsung Galaxy S20 FE, disponibile appunto a soli 399 euro, senza però dimenticarsi dei più economici, Galaxy A32, Galaxy A52s, Galaxy A13 o Galaxy A12, rispettivamente in vendita con una spesa che non andrà mai oltre i 319 euro.

L’unico accenno ai top di gamma, parlando comunque sempre di Samsung, è rappresentato dal Galaxy S21 FE, il cui prezzo finale non supera i 629 euro. Per conoscere da vicino ogni altra informazione in merito al corrente volantino di Expert, ricordiamo comunque di aprire subito le pagine presenti sul sito ufficiale, in modo da scoprire tutti i singoli prezzi.