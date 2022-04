Esselunga chiude la porta in faccia ad Unieuro con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere, al cui interno si possono scovare ottime occasioni per risparmiare al massimo, godendo di prodotti di altissima qualità generale.

La spesa, come era facile immaginarsi, è da completare solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, in quanto è bene ricordare che gli acquisti non sono effettuabili tramite il sito ufficiale, almeno per quanto riguarda la tecnologia di ultima generazione. Il volantino, inoltre, prevede la garanzia di 24 mesi, con alle spalle la variante no brand, nel momento in cui si acquisterà uno smartphone di ultima generazione.

Esselunga: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

La spesa da esselunga è da tempo una delle più basse che si siano mai viste prima d’ora, con il volantino corrente gli utenti hanno enormi possibilità di scelta, godendo ugualmente di un risparmio che supera le dirette concorrenti del mercato.

Il mondo degli smartphone è attraversato in pieno dal volantino, permettendo l’accesso prima di tutto alla fascia alta del settore, con Apple iPhone 13, l’ultimo modello della serie dell’azienda di Cupertino, disponibile a 868 euro (la variante è da 256GB di memoria interna). Nell’eventualità in cui, invece, si fosse alla ricerca di un prodotto con sistema operativo Android, ecco arrivare Samsung Galaxy S21 FE, acquistabile a soli 598 euro.

