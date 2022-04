Il produttore italiano di veicoli commerciali IVECO ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Enel X, la società del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e alla vendita di servizi energetici innovativi e soluzioni per l’elettrificazione dei consumi e la mobilità.

Secondo i termini del MoU non vincolante, IVECO ed Enel X intendono esplorare una possibile collaborazione che sbloccherà il potenziale della mobilità elettrica per i veicoli commerciali in Europa, con particolare attenzione ai veicoli commerciali leggeri, ai veicoli pesanti e agli autobus.

Le due società valuteranno come i camion elettrici IVECO supporteranno la transizione della flotta Enel verso veicoli a emissioni zero, esaminando al contempo nuove opportunità congiunte in altri segmenti di trasporto.

La collaborazione mira anche a sviluppare un’offerta congiunta rivolta alla mobilità elettrica delle flotte commerciali, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’infrastruttura di ricarica per veicoli commerciali leggeri e pesanti.

IVECO ed Enel X sfrutteranno le loro competenze tecniche e di ricerca e sviluppo per valutare l’interoperabilità dell’infrastruttura di ricarica Enel X con i veicoli elettrici IVECO e il potenziale sviluppo congiunto di servizi avanzati.

Le parole della società

“Abbiamo intrapreso un percorso verso zero emissioni di CO2, dove l’elettrificazione è un abilitatore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell’intero settore dei veicoli commerciali”, ha commentato Luca Sra, President Truck Business Unit, Iveco Group.

“Siamo pienamente impegnati in questo percorso e il MoU che firmiamo oggi con Enel X segna l’inizio di una collaborazione strategica per IVECO con uno dei player più avanzati del settore energetico. Siamo fiduciosi che questo creerà opportunità per accelerare ulteriormente la transizione energetica che stiamo guidando”.

“Enel X punta a supportare la decarbonizzazione delle città attraverso soluzioni innovative e sostenibili basate su due pilastri: elettrificazione e digitalizzazione. Da oltre un decennio siamo parte attiva, in particolare nell’elettrificazione del trasporto pubblico, offrendo servizi a valore aggiunto per oltre 3.000 autobus elettrici”, ha commentato Valerio Vadacchino, Global Head di e-Bus di Enel X.

“Partnership come questa con Iveco Group – produttore leader mondiale di veicoli puliti – sono per noi fondamentali per accelerare la transizione energetica del settore dei trasporti che fornisce ancora un grande contributo di emissioni nelle aree urbane”.