In queste ore è stato pubblicato il primo trailer di Demolish & Build 3, un gioco dal titolo altamente esplicativo. Infatti, l’obiettivo principale della campagna sarà quello di demolire tutte le strutture indicate utilizzando vari mezzi.

Il filmato pubblicato su YouTube, mostra come si potrà arrivare a guidare grandi veicoli pesanti e gru con palle da demolizioni nelle fase più avanzate per distruggere torri ed edifici. Tuttavia, prima di arrivare a fronteggiare sfide così grandi c’è bisogno di partire dalle basi.

I primi livelli di Demolish & Build 3 ci vedranno impegnati nelle demolizioni di piccole case armati solo di martello. Completando i lavori e acquisendo esperienza sarà possibile passare a strumenti sempre più raffinati come martelli pneumatici fino ad arrivare ai bulldozer e demolitori industriali.

Demolish & Build 3 vi farà diventare un esperto di demolizioni e distruggere dai piccoli capanni ai grandi complessi industriali

Ogni demolizione dovrà essere pianificata in ogni dettagli, in quanto il titolo può vantare una fisica realistica delle strutture e dei vari elementi che le compongono. Oltre al gameplay più “distruttivo”, i giocatori dovranno anche fronteggiare l’aspetto manageriale del titolo. Bisognerà pianificare gli upgradi all’attrezzatura per farsi trovare pronti per le nuove missioni.

Demolish & Build 3 è sviluppato da Demolish Games S.A., una software house polacca al lavoro anche su World War II: Underground, un titolo stealth. Paweł Dywelski, CEO di Demolish Games S.A., ha sottolineato come, in fase di sviluppo, c’è stata una grande attenzione al realismo senza però intaccare la giocabilità.

Il gioco farà il proprio debutto inizialmente su PC e in seguito arriverà anche per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Bisognerà attendere il 2023 per avere la prima versione del gioco su Steam.