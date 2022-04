I prezzi del volantino Bennet raggiungono livelli assolutamente inaspettati, permettendo ai vari consumatori di ottenere un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative. La campagna promozionale ricalca tutto quanto di buono stavamo vedendo da tempo ormai, promettendo ottimi sconti sotto ogni punto di vista.

L’accesso ai prodotti in questione, lo ricordiamo, è possibile solamente per coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, data la presenza dei singoli prezzi solo ed esclusivamente presso le location fisiche. I prodotti, inoltre, vengono distribuiti a costo azzerato con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzati.

Bennet, che offerte da non credere

Bennet assolutamente da sogno con l’ultimo volantino messo a disposizione dei consumatori di tutta Italia, i suoi prezzi sono decisamente economici, anche nel momento in cui si volesse acquistare uno smartphone, o un prodotto apple. Proprio quest’ultimi rappresentano il fulcro centrale dell’intera soluzione, sono disponibili svariati modelli in promozione, a prezzi abbordabili.

Il più grande ed oneroso è l’Apple iMac da 24 pollici, proposto al pubblico a soli 1199 euro, passando poi per Apple iPad da 10.2 pollici di diagonale, in vendita a 349 euro, oppure il più piccolo, lo smartphone di due generazioni passate, quale è l’apple iPhone 11, in vendita rispettivamente a soli 598 euro.

Non mancano anche prodotti decisamente più economici, sono tutti con sistema operativo Android, e sono rappresentati da Xiaomi Redmi 9AT, oppure anche Samsung Galaxy A12, in vendita a prezzi che non vanno oltre i 149 euro. Se volete altre informazioni in merito, premete qui.