Aruba, cloud provider attivo anche nella rete fissa con Oper Fiber sta attualmente proponendo una nuova offerta con Fibra FTTH a meno di 20 euro al mese. Si tratta dell’offerta denominata All-in Promo.

Quest’ultima comprende modem e chiamate illimitate al costo di 19.89 euro al mese per i primi 12 mesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Aruba propone la All-in Promo a meno di 20 euro al mese

Fibra Aruba All-in Promo include internet illimitato in Fibra FTTH fino a 1 Gbps, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e il modem FRITZ!Box 7530 incluso. Tramite l’area clienti, è inclusa anche una chat H24 con l’assistenza prioritaria, per ricevere supporto tecnico dal territorio nazionale attraverso un canale privilegiato. Inoltre, ci sono anche sconti fino all’80% sui prodotti Aruba, i cui buoni sconto saranno inviati via email, contestualmente all’attivazione della linea.

Le offerte Aruba e Aruba All-in in precedenza potevano essere attivare in versioni Promo, con un prezzo scontato per i primi 12 mesi. Come previsto, Fibra Aruba Promo è rimasta disponibile fino all’11 Aprile 2022, mentre adesso rimane soltanto Fibra Aruba All-In Promo. Con la promo attuale, valida fino al 26 Aprile 2022 salvo proroghe, il costo di Fibra Aruba All-in è in sconto a 19,89 euro al mese per 12 mesi, per poi proseguire a 29,90 euro al mese.

Per le aree bianche, invece, l’offerta ha un costo maggiorato di 5 euro al mese. Al momento, sempre fino al 26 Aprile 2022 salvo cambiamenti, il costo è pari dunque a 24,89 euro al mese per 12 mesi, poi sale a 34,90 euro al mese. Per scoprire tutti i dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del cloud provider.