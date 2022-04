Mancano ancora diversi mesi all’arrivo del nuovo Apple Watch Series 8 ma si parla già di quelle che saranno le funzionalità e caratteristiche principali. Dopo la parziale delusione subita al lancio dell’ultimo smartwatch del colosso di Cupertino, che avrebbe dovuto accogliere sensori inediti e quindi proporre delle funzioni ancora più interessanti, ci si aspettava l’arrivo di un nuovo dispositivo totalmente aggiornato. Le previsioni smentiscono buona parte delle aspettative affermando che alcune delle novità ipotizzate non saranno introdotte.

Apple Watch Series 8, quindi, potrebbe non essere dotato di alcun sensore in grado di rilevare il livello di glucosio nel sangue né di sensori dedicati al monitoraggio della pressione sanguigna. Soltanto una potrebbe essere la funzionalità davvero utile per gli utenti: ecco di cosa si tratta!

Apple Watch Series 8: ecco l’unica funzionalità davvero interessante!

La funzionalità che più di tutte potrebbe dimostrarsi utile per gli utenti sarà quella che permetterà di procedere in qualsiasi momento con la misurazione della temperatura corporea. A giustificare la presenza di tale funzione vi sarebbe la volontà di approfondire la messa a punto degli strumenti necessari al fine di garantire un miglior controllo della pianificazione della fertilità.

Gurman, l’esperto grazie al quale siamo a conoscenza dei piani del colosso, riferisce che Apple Watch Series 8 potrebbe quindi non accogliere le novità più attese.

La misurazione del livello di glucosio nel sangue, così come la misurazione della pressione sanguigna, erano attese già su Apple Watch Series 7 ma, a quanto pare, alcune difficoltà riscontrate dagli sviluppatori indurranno il colosso a posticiparne l’introduzione, ancora una volta.