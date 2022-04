Android Auto: l'assistente è impazzito, ecco perché cambia lingua da solo

Il team di sviluppo di Google sta ancora esaminando l’intera questione, molto probabilmente si tratta di un problema piuttosto serio. Per questo, l’unica via di salvezza potrebbe essere il downgrade dell’app alla versione precedente. Dunque, se il problema risiede nell’Assistente Google, forse un recente aggiornamento ha provocato il mal funzionamento di Android Auto.

Lo studio di Google potrebbe andare avanti per giorni, settimane o mesi senza trovare una soluzione. Ma c’è anche una buona notizia, perché per il momento il bug è diffuso a poche persone e con la prossima patch potrà diventare un problema di nessuno. A proposito di buone notizie, è in arrivo una nuova funzione che rivisiterà l’interfaccia utente ed altro non è che una visione verticale della app. Il suo nome è “Coolwalk Vertical Rail” e, come dice la parola stessa, sembra permettere alla fondamentale barra degli strumenti di apparire in verticale anziché in orizzontale.