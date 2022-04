I servizi segreti statunitensi che indagano sui crimini finanziari hanno confermato di aver notato un “marcato aumento” di annunci di lavoro fittizi che cercano di rubare i dati personali delle persone tramite Whatsapp o email, spesso con l’obiettivo di presentare false richieste di lavoro contro la disoccupazione.

“Questi truffatori sono come un virus. Continuano a mutare“, ha affermato Haywood Talcove, amministratore delegato della divisione governativa di LexisNexis Risk Solutions, uno dei numerosi appaltatori che aiutano le agenzie a combattere il furto di identità.

Questa particolare mutazione è una minaccia seria, hanno affermato Talcove e altri. I numeri finora sono piccoli, ma stanno aumentando rapidamente. A marzo, LexisNexis ha rilevato circa 2.900 annunci e messaggi indirizzati a migliaia di utenti Whatsapp che pubblicizzavano falsi annunci di lavoro. Utilizzavano domini di posta elettronica sospetti e richiedevano di verificare la propria identità in anticipo.

Il totale era cresciuto a 18.400 entro luglio e poi a 36.350 a partire da questo mese. Talcove ha affermato che queste cifre si basano su un piccolo campione di annunci di lavoro e che il numero reale è probabilmente molto più alto.

L’aumento a causa del Covid

Questa forma di truffa sta aumentando in un momento in cui abbondano gli obiettivi per le frodi relative alle domande di lavoro. Milioni di persone stanno lasciando il lavoro e ne cercano di nuovi.

Gli annunci riflettono una modifica del modus operandi utilizzati dai criminali informatici. Una massiccia ondata di frodi sull’assicurazione contro la disoccupazione durante la pandemia ha spinto le autorità ad aumentare i requisiti di verifica dell’identità. I candidati i cui nomi vengono utilizzati per richiedere la disoccupazione spesso devono verificare sui telefoni la propria idendità, un processo simile all’autenticazione a due fattori.

Ciò significa che i truffatori potrebbero aver bisogno dell’aiuto delle loro vittime e, a volte, fanno di tutto per fuorviarli. Alcuni truffatori ricreano amche i siti web delle aziende che assumono. Il sito fasullo chiede ai candidati di caricare una copia di entrambi i lati della loro patente di guida all’inizio del processo e invia loro un’e-mail che richiede maggiori informazioni.