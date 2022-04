Il turismo spaziale è una realtà che si sta consolidando negli ultimi mesi, proprio per questo Space Perspective ha lanciato una proposta: 1.000 dollari come anticipo (rimborsabili) per partecipare alla nuova prospettiva spaziale. La proposta è decisamente più allettante rispetto a quelle di Virgin Galactic, la quale risulta essere fin troppo costosa.

La proposta nel dettaglio consiste in un viaggio di sei ore in una mongolfiera spaziale chiamata Spaceship Neptune, la quale è capace di rimanere per ben due ore a ben 30.000 metri sul livello del mare. Comfort è il termine che viene più spesso sentito: erroneamente si pensa che l’ascesa, o il decollo, sia un qualcosa che rimandi a fatica, fiamme, accelerazioni repentine e tanto altro di scomodo.

Space Perspective: la mongolfiera 2.0 è pronta per partire

In realtà il decollo di Spaceship Neptune dura due ore perché ha un tempo di durata di due ore e avviene a 20 km all’ora, al fine di proporre un’esperienza più rilassante e panoramica. Anche per la discesa vale lo stesso discorso, la quale impiega lo stesso tempo e finisce sull’acqua dove c’è un battello della compagnia che riporta i turisti sulla terra ferma.

L’azienda è molto felice di ciò che sta facendo con la sua mongolfiera spaziale: l’“unica navicella spaziale al mondo ad essere carbon neutral”. La dichiarazione è dovuta al fatto che essa è a zero emissioni grazie alla propulsione a idrogeno. La capsula è particolarmente comoda e gli ospiti possono facilmente trovarsi comodi, potendo anche usufruire di un servizio bar completo e del Wi-Fi.

Il costo totale di questo eccezionale viaggio spaziale è di circa 125.000 dollari, che al cambio sono 115.000 euro. Non è esattamente economico, ma ci si può comunque prenotare con una prevendita di 1.000 dollari rimborsabili. Per chi possiede queste disponibilità, il nostro consiglio è quello di provare un’esperienza del genere!