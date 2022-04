Gli smartphone sono in fortissima promozione da Unieuro, in questi giorni gli utenti hanno la possibilità di accedere a prodotti di altissima qualità, con i quali riuscire a spendere poco o niente, ed allo stesso tempo godere di prestazioni di livello superiore.

Il volantino che trovate attualmente disponibile in negozio, ma anche online, propone al cliente l’accesso a dispositivi caratterizzati dalla solita variante no brand, che permette quindi di avere aggiornamenti più tempestivi, oltre alla garanzia della durata complessiva di 24 mesi. Quest’ultima è fondamentale per coprire i vari difetti di fabbrica, in modo da poter approfittare della completa riparazione gratuita.

Unieuro, che occasioni: offerte al top per tutti

Unieuro sorpassa ancora Esselunga, con il lancio di una campagna promozionale veramente unica nel suo genere, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare un ottimo quantitativo di smartphone, a prezzi complessivamente accessibili per i più, ma con qualche piccola eccezione. Dovete sapere, infatti, essere presenti anche i vari galaxy S22 ultra, acquistabile a 1379 euro, come anche Oppo Reno 6 Pro, il cui prezzo finale non supera i 649 euro.

Le restanti possibilità di scelta sono decisamente più economiche, e vanno a toccare Oppo A16s, Redmi Note 11, Redmi 9C, Galaxy A13, Galaxy A32, Galaxy A52s, Oppo A54s, Oppo A74, Oppo A94, Oppo Reno6 ed altri ancora, tutti prodotti disponibili a meno di 500 euro. Gli sconti del volantino sono raccolti direttamente al seguente indirizzo, in modo da conoscere da vicino i vari prezzi.