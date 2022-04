Ci sono importanti tariffe low cost a disposizione per tutti i clienti che intendono passare a TIM nelle prossime settimane. I clienti del gestore italiano avranno la facoltà di scegliere tra un’ampia rosa di promozioni, in alternativa ad Iliad e a tutti gli altri gestori specializzati sulle ricaricabile per la telefonia mobile. La migliore soluzione per i clienti di TIM è la TIM Wonder.

TIM, le prime offerte low cost alternative a Iliad

I clienti di TIM possono accedere alle due versioni previste per la TIM Wonder. Il primo ticket per gli abbonati del gestore internet prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti e ben 70 Giga per navigare in internet. Il costo previsto è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Il secondo ticket per gli abbonati prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 50 Giga per la connessione internet. Il costo di questa versione dell’offerta sarà di 8,99 euro ogni mese.

I clienti di TIM che decidono di attivare questa promozione potranno anche accedere a costi bloccati almeno nei primi sei mesi dall’attivazione della SIM. Non sono previste rimodulazioni dei prezzi, quindi, almeno durante i primi sei mesi dalla sottoscrizione.

Sempre gli abbonati che optano per queste tariffe dovranno necessariamente effettuare la portabilità del numero da altro operatore. I pacchetti sin qui presentati non possono essere attivati da chi ha già una SIM attiva. Per l’attivazione è necessario rivolgersi ad uno store ufficiale sul territorio italiano.