Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente Android deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dai malwares, i piccoli software dannosi infatti pullulano nel web alla continua ricerca di nuovi obiettivi da infettare con lo scopo ovviamente di rubare loro il maggior numero di dati possibili in modo da poterli utilizzare a proprio vantaggio.

Generalmente questo tipo di software dal nuovo so per infiltrarsi all’interno di un dispositivo sfrutta come vettore delle banalissime applicazioni camuffate come legittime, le quali però, una volta installate, assumeranno il controllo del dispositivo iniziando a copiare tutti i dati ritenuti importanti per poi inviarli presso un server remoto dove il creatore del malware potrà visualizzarli e analizzarli comodamente.

Il modo migliore per evitare di incappare in questo tipologia di pericolo è quella di scaricare applicativi solo ed unicamente dal play store.

App da non installare assolutamente