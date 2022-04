Se avete della moquette a casa o grandi tappeti o vi piace tenere la tappezzeria della vostra auto sempre pulita, un dispositivo come il Tineco Carpet One vi sarà molto utile.

Lui rappresenta l’ultima generazione di lavapavimenti e lavamoquette, un elettrodomestico smart progettato per pulire questo genere di superfici profondità, senza sforzo ed in modo efficace.

Design e dimensioni

Tuttavia, il nuovo dispositivo Tineco Carpet One non è troppo ingombrante ed è progettato per fornire agli utenti che lo acquistano, un dispositivo lavatappeti facile da usare e confortevole. Il suo stile strutturale è completamente ereditato dalla collezione ONE del brand, quindi è elegante e minimal e adatto a tutte le soluzioni domestiche.

L’elettrodometico ha un peso di circa 7.5 Kg a vuoto e viene alimentato tramite tramite presa di corrente con un cavo che è lungo 6.5 metri. Una lunghezza sufficiente anche per stanze di medie dimensioni. Inoltre essendo dotato di 2 ruote gommate è davvero facile da trasportare in giro per casa.

Qui abbiamo un serbatoio per l’acqua pulita che collabora con una spazzola rotante che pulisce i tappeti e ricicla le acque reflue. Quest’acqua sporca viene riciclata in un’altro serbatoio per un più facile smaltimento dopo l’utilizzo dell’elettrodomestico.

Nella parte inferiore trovate una spazzola più larga rispetto ad una classica scopa elettrica. Inoltre, nella parte inferiore, troverete un sistema di asciugatura ad aria calda per asciugare il tappeto e alcuni sensori. Tutti questi sensori, alcuni dei quali già conosciamo su altri dispositivi della gamma Tineco, come i rilevatori di sporco che aumentano la potenza di pulizia in base alla quantità di sporco presente sul tappeto. Anche il sensore per l’umidità che regola la risposta della macchina e per assicurarsi che il tappeto sia asciutto.

All’interno della confezione trovate:

Tineco Carpet One;

Soluzione da diluire nell’acqua;

Spazzola per la pulizia del macchinario;

Tubo flessibile per moquette da 2.5m;

2 spazzole per il tubo flessibile;

Filtro di ricambio;

Manuale d’istruzioni;

Come funziona

Abbiamo quattro modalità di lavoro per diversi scenari: Auto, Max, Accessory e Dry Mode.

Per controllare tutto il dispositivo, sono necessari solo i due pulsanti che sono presenti sulla maniglia del manico, il bottone di avvio e il bottone per cambiare modalità. Quando ci troviamo nella modalità “Dry Mode” sul display comparirà un anello di colore blu che vi dice che il livello di sporco è facile da gestire, cambierà gradualmente in rosso se lo sporco diventerà più ostinato.

Per quanto riguarda il problema di asciugare i tappeti durante la pulizia, il dispositivo invia continuamente aria calda a circa 70 – 80 C° per asciugarli e perfezionare così il risultato. La capacità dei serbatoio dell’acqua pulita è di poco superiore agli 8 litri. Per quanto riguarda lo svuotamento del serbatoio delle acque sporche è molto semplice, vi è un pedale sulla parte inferiore dell’elettrodomestico da premere con il piede.

Abbiamo quattro tecnologie differenti sul Tineco Carpet One:

La tecnologia iLoop Smart Sensor che rileva quanto è sporca la superficie e viene applicata automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua per una pulizia efficace.

che rileva quanto è sporca la superficie e viene applicata automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua per una pulizia efficace. La tecnologia HeatedWash che aiuta a mantenere la temperatura dell’acqua per una migliore miscelazione della soluzione per dissolvere le macchie più velocemente e rinfrescando il tappeto dopo ogni lavaggio.

che aiuta a mantenere la temperatura dell’acqua per una migliore miscelazione della soluzione per dissolvere le macchie più velocemente e rinfrescando il tappeto dopo ogni lavaggio. La tecnologia PowerDry che accelera il processo di asciugatura estraendo i residui d’acqua dal tappeto mentre lo si soffia con aria calda costante a 75°C.

che accelera il processo di asciugatura estraendo i residui d’acqua dal tappeto mentre lo si soffia con aria calda costante a 75°C. La tecnologia DrynessMeter che rileva in tempo reale quanto è umido il tappeto e vi mantiene informati del livello di asciugatura del tappeto sul display (in modalità DRY).

Per le superfici più piccole o per le macchie più ostinate, possiamo usare il tubo flessibile dotato di 2 differenti spazzole in base al tipo di superfice che stiamo pulendo. Infatti abbiamo una spazzola con le setole dure in plastica e una con le setole più morbide. Quando collegheremo il tubo al Tineco Carpet One, il dispositivo lo riconoscerà subito, entrando automaticamente nella modalità Accessory.

Inoltre, è possibile collegare il vostro smartphone al Tineco Carpet One tramite l’app dedicata per poter ricevere, per esempio, messaggi vocali.

Prestazioni

Il Tineco Carpet One prende di mira diversi tipi di detriti e pasticci bagnati sul tappeto, incluso lo sporco di tutti i giorni, come fango, polvere e peli. Per le persone che hanno animali domestici per casa, questo elettrodomestico sarà un vero tocca sana per le vostre moquette e tappeti, perchè vi consente una pulizia profonda e accurata.

Per quanto riguarda le macchie più difficili, come ketchup, caffè o cioccolato, non aspettatevi miracoli. Sicuramente riuscirete a smacchiare molto le superfici, ma soprattutto su tappeti bianchi è molto difficile farli tornare splendenti come prima.

Funziona in modo sicuro su tutti i tipi di tappeti, pelo alto, basso e tessuto piatto. Se non siete sicuri che il vostro tappeto sia adatto per la pulizia con questo tipo di dispositivo, vi consigliamo di fare prima la prova su un piccolo angolo della superfice.

In tutte le modalità soffia aria calda, la cui temperatura è di 70-80°C. Ma la temperatura reale che potete sentire varia a seconda della temperatura dell’ambiente e del tappeto/tessuto che state lavando. Una temperatura adeguata favorisce la dissoluzione dello sporco e la sciugatura rapida dei vostri tappeti.

Forte aspirazione a 130AW, nessun residuo di acqua sporca. La setola e la forte aspirazione combinate affrontano lo sporco, le macchie e gli odori in profondità. Un tappeto che pensavate fosse pulito, dopo averci passato il Tineco Carpet One capirete che non lo era.

Conclusioni e prezzi

L’unico neo di questo dispositivo potrebbe essere il prezzo che è di 499 euro, leggermente più alto rispetto la concorrenza. Tuttavia, c’è da dire che le prestazioni e la dotazione tecnologica sono anche superiori.

Il Tineco Carpet One è preordinabile dal 13 aprile sullo store ufficiale Tineco:

I primi 100 clienti che prenoteranno il CARPET ONE riceveranno in omaggio un aspirapolvere A10 DASH.

I prossimi 100 clienti (clienti 101 – 200) riceveranno in omaggio un aspirapolvere portatile PURE ONE MINI S4.