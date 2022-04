L’operatore virtuale PosteMobile, in occasione delle festività pasquali, ha recentemente deciso di rilanciare la propria offerta denominata Creami WOW 30 GB a meno di 5 euro al mese.

Tutti gli utenti hanno ancora tempo fino al 18 aprile 2022 per poterla sottoscrivere, salvo proroghe nei prossimi giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile rilancia la Creami WOW 30 GB

PosteMobile Creami WOW 30GB prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G+, il tutto al costo di 4,99 euro al mese. Il costo iniziale da sostenere è di 10 euro, con inclusi 10 euro di traffico bonus, mentre la spedizione della SIM Card è gratuita.

Per quanto riguarda invece il metodo di pagamento, i rinnovi mensili vengono addebitati in automatico su credito residuo. In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente si applicano i costi a consumo di 18 centesimi di euro al minuto, 12 centesimi di euro per ogni SMS inviato e la tariffa base giornaliera di 3,50 euro per 400 Megabyte, solo in caso di utilizzo.

Per il traffico dati in Roaming UE è previsto invece un limite massimo, pari a 3,27 Giga al mese per tutta la prima metà del 2022. Superata questa soglia, si pagano 0,30 centesimi di euro per MB, in base ai KB consumati e fino all’esaurimento del pacchetto di Giga previsto dall’offerta nazionale. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.