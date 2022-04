I prezzi che Mediaworld ha effettivamente deciso di attivare per il pubblico italiano, sono tra i migliori degli ultimi mesi, nascondono al proprio interno tanti sconti speciali, che permettono ai vari consumatori di accedere a prodotti di altissima qualità, senza spendere poi così tanto.

La campagna promozionale riparte da dove si era fermata nelle scorse settimane, ciò sta a significare che i singoli prezzi sono disponibili ovunque sul territorio, a partire ad esempio dal sito ufficiale. L’unico appunto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

MediaWorld: che occasioni speciali per tutti

Con MediaWorld gli utenti hanno davvero la possibilità di spendere molto meno del solito, all’interno della campagna promozionale trovano posto svariati prodotti decisamente economici, tutti disponibili a prezzi che sono complessivamente inferiori rispetto ai listini. I modelli più recenti, come Xiaomi 12 o 12 Pro, sono inclusi a partire da 887 euro.

Non mancano chiaramente riferimenti meno performanti, individuati in Oppo Find X5 Lite, disponibile a 499 euro, passando anche per Xiaomi 11T Pro, sempre in vendita alla stessa cifra, per arrivare poi a Galaxy A53, in vendita a 468 euro, oppure il Realme C31, il cui prezzo finale non supera i 169 euro. Se volete approfittare e conoscere da vicino le nuove offerte, non dovete fare altro che collegarvi subito a questo indirizzo, visualizzando ogni sconto.