Alcune novità sono in arrivo per tutti i clienti di Iliad nel corso di queste settimane. Il provider francese ha lanciato importanti tariffe per gli abbonati che decidono di cambiare il loro operatore e contestualmente sottoscrivere una nuova ricaricabile.

La tariffa più conveniente di Iliad sotto questo punto di vista è ancora una volta la Giga 150. I clienti che decidono di sottoscrivere questa ricaricabile si troveranno a pagare un costo mensile di 9,99 euro. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 150 Giga per la connessone internet con le reti del 5G.

Iliad, l’assenza dell’app ufficiale prosegue anche nel 2022

Se queste sono le novità più che positive legate alla sottoscrizione di una tariffa con Iliad, ci sono anche alcune note negative. Ad esempio, a mesi di distanza dal suo esordio, i clienti che decidono di attivare la Giga 150 così come tutte le altre promozioni di Iliad dovranno fare a meno di un’app ufficiale.

Sempre in una linea di continuità rispetto al passato, il gestore francese ha deciso di non investire ancora su un’app nativa per gli smartphone Android così come per gli smartphone di Apple. I clienti che intendono modificare alcune caratteristiche del loro piano tariffario dovranno recarsi sul sito ufficiale dello stesso gestore.

L’assenza dell’app ufficiale di Iliad è maggiormente sentita nel corso di queste settimane dai clienti con smartphone Android. Nelle ultime settimane, infatti, proprio dal Google Play Store di Android siano state eliminate le app parallele per la gestione del profilo tariffario.