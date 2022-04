In seguito al tentativo di acquisire Vodafone Italia, e il relativo rifiuto da parte di quest’ultima, adesso Iliad ci riprova con TIM. Secondo quanti riferito da Il Sole 24 Ore, infatti, l’operatore sarebbe interessato a rilevare la divisione Consumer di TIM.

Sembra che in questo caso Iliad non sarebbe affiancata da Apax, società di investimenti che aveva sostenuto Iliad nella proposta a Vodafone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Iliad ora vuole acquistare Tim

Nonostante l’operatore francese non sia ora affiancato da Apax, anche quest’ultima sarebbe interessata ad investire in ServCo, una delle due società nate dallo scorporo di TIM, a cui fa capo anche il gruppo Consumer a cui Iliad sta puntando. Al momento né TIM né Iliad hanno voluto commentare la notizia, ma in seguito all’indiscrezione le azioni di TIM hanno avuto un aumento in borsa di circa il 3%.

Nel frattempo, prosegue la partnership tra Iliad e WindTre, che entro 30 giugno dovrebbero lanciare una nuova joint-venture paritaria per portare connettività mobile nelle aree più periferiche del paese. Secondo alcune stime, l’operazione e le relative reti messe in campo da Iliad e WindTre potrebbero riguardare il 25% della popolazione nazionale.

Per il momento queste sono le uniche informazioni che abbiamo sulla proposta da parte di Iliad. Non siamo a conoscenza se Tim ha risposto o meno a quest’ultima. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprirlo, ovviamente torneremo ad aggiornarvi.