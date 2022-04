Sky ha deciso di proporre ai propri utenti che usufruiscono del servizio cinema di nuove bellissime novità per il mese di aprile. Anche per chi ha prima fila le cose sono parecchio intriganti. Con il concept “Sky porta il cinema a casa tua” si è voluto dare il via alla vasta scelta di interessanti film che è possibile visionare su Sky con l’accesso facilitato anche ad altre piattaforme come Primafila, Netflix e Disney+.

I titoli più altisonanti sono sicuramente Ghostbusters: Legacy (Sky Cinema), Spider-Man: No Way Home (Sky Primafila), Il filo invisibile (Netflix), West Side Story (Disney+), ma ce ne sono altri che stanno per arrivare.

Sky Cinema: i titoli in arrivo sono eccezionali, tanti protagonisti importanti sui vari set

Di fatto, questi sono solo alcuni titoli che sono in procinto di arrivare su Sky, perché in sordina ci sono anche : Madres Paralelas, già su on demand, con Penélope Cruz e Milena Smit, Space Jam: New Legends, già su on demand, con i mitici Looney Tunes e come protagonista LeBron James e Freaks Out, film eccezionale di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria.

Sta per arrivare anche Baby Boss 2 – Affari di famiglia, Venom: La furia di Carnage e Io, Ibra film che racconta la storia del calciatore Zlatan Ibrahimović. Infine, con Sky Q è possibile accedere ad altri film molto interessanti, tra cui È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, candidato agli Oscar come miglior film internazionale e The Adam Project con nomi conosciutissimi come Ryan Reynolds e Murk Ruffalo.