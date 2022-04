Expert mette la freccia e sorpassa letteralmente tutte le offerte delle dirette concorrenti del mercato, garantendo al consumatore finale un risparmio veramente incredibile, per mezzo del quale riuscire comunque ad accedere ai migliori dispositivi in commercio.

La campagna promozionale convince sin da subito con prezzi bassi e prodotti di qualità, tutti disponibili alle più classiche condizioni di vendita. Queste, ad esempio, corrispondono alla garanzia di 24 mesi, affiancata dalla possibilità di ricevere lo smartphone in versione no brand, quindi con aggiornamenti tempestivamente rilasciati dal produttore.

Expert: il volantino ha in serbo tantissimi sconti

Expert non sembra assolutamente voler lasciare scampo alle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, per questo motivo ha presentato una nuova campagna promozionale arricchita con svariati smartphone Samsung, in vendita a prezzi inferiori ai 500 euro (nella maggior parte dei casi).

Tra i migliori troviamo il buon vecchio Samsung Galaxy S20 FE, disponibile a 399 euro, passando anche per Galaxy A12, galaxy A13, Galaxy A52s o Galaxy A32, tutti disponibili tra 159 e 319 euro. Coloro che invece vorranno puntare verso un modello decisamente più recente e performante, si potranno affidare al Samsung Galaxy S21 FE, in vendita al prezzo finale di 629 euro (per la variante da 128GB di memoria interna).