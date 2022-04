Euronics mette alle strette le dirette concorrenti del mercato nazionale, con il lancio di una campagna promozionale che non sembra avere rivali sul territorio; all’interno del volantino si possono difatti scovare tantissime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, tra cui smartphone di fascia alta.

Per spendere poco con euronics, lo ricordiamo, sarà strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, in modo da avere la certezza di poter accedere ai migliori prezzi in circolazione, prestando però attenzione alle possibili differenze in relazione al socio di appartenenza. Coloro che spenderanno più di 199 euro, inoltre, potranno approfittare della rateizzazione senza interessi, comunemente definita Tasso Zero.

Euronics, che scoop: questi sconti sono da impazzire

Euronics non finisce mai di stupire con nuovi sconti speciali, e prezzi sempre più bassi tra cui poter scegliere, nell’avvicinamento alla fascia media della telefonia mobile di ultima generazione. Il volantino corrente è una piccola meraviglia, poiché racchiude al proprio interno un buonissimo insieme di prodotti decisamente economici.

Tra questi annoveriamo chiaramente realme 9 pro, Redmi Note 11 Pro, Motorola edge 30 lite, Redmi Note 11, Oppo Reno6, per finire con la coppia più interessante: Oppo Find X5 Lite ed anche Honor 50. Coloro che invece vorranno puntare molto più in alto, acquistando ad esempio uno smartphone top di gamma, potranno scegliere tra iPhone 12 Pro, disponibile a 1379 euro, oppure iPhone 12, il cui prezzo si aggira sui 1279 euro.

Tutte le restanti offerte sono raccolte nelle pagine che potete trovare nel dettaglio a questo indirizzo speciale.