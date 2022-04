Élite 6: la season 5 è appena arrivata ma gli spoiler sulla sesta già si fanno sentire

La quarta stagione ha fatto rimanere tutti a bocca aperta, e come al solito si è parlato delle sue puntate per giorni e giorni. La season 5 invece è da poco sbarcata su Netflix. E la sesta, ci sarà? Se le precedenti hanno ottenuto così tanto successo, figuriamoci quest’ultima! Ciò che sappiamo intanto su Élite 6 è che verrà sconvolto il cast e ci saranno tanti altri problemi da risolvere.

Élite 6: gli spoiler sulla vecchia e nuova stagione

Élite è un cocktail per ragazzi composto da romanticismo, mistero e omicidi. Proprio per questo da anni funziona alla grande. La season appena uscita si apre con le indagini della polizia che cerca il colpevole del delitto. È l’inizio di una nuova vita per tutti. Ari (Carla Diaz) e Samuel (Itzan Escamilla) si sono fidanzati, ma la loro relazione verrà messa a dura prova dall’omicidio. Rebeca (Claudia Salas) è partita per scoprire sé stessa. Omar (Omar Ayuso) ha a che fare con la separazione da Andér (Arón Piper), Patrick (Manu Ríos) è comandato dal nervoso. SPOILER: nell’omicidio sono in qualche modo coinvolti anche Rebeca e Samuel, i due infrangono un patto portando gravissime conseguenze.

Quanto alla stagione 6, è ancora molto presto per parlarne. Possiamo però svelarvi una lista del cast con i principali personaggi della stagione 5 che potremmo aspettarci di rivedere. Compariranno molto probabilmente:

Itzan Escamilla come Samuel (alias Samu)

Omar Ayuso come Omar

Claudia Salas come Rebeka (alias Rebe)

Georgina Amorós come Cayetana

Carla Díaz – Ari

Manu Rios – Patrick

Mencía – Martina Cariddi

Diego Martín – Benjamín

Pol Granch – Phillipe

Isadora – Valentina Zenere

André Lamoglia – Iván

Secondo i calcoli, se lo show si attiene ad una data di rilascio simile a quella delle ultime tre stagioni, Élite 6 arriverà nella prima metà del 2023.