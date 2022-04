Gli utenti iOS che desiderano fare il salto di qualità sono costantemente ansiosi di trovare una soluzione che consenta loro di trasferire rapidamente e facilmente i dati dal proprio iPhone al proprio smartphone Android. Google lo sa e ha sviluppato un metodo che ti consente di passare in modo semplice e indolore da un iPhone a un dispositivo Android.

Questo è gestito dall’app Passa ad Android, che è stata aggiunta al catalogo dell’App Store all’inizio di questa settimana. Con la sua assistenza, l’utente può scegliere quali dati spostare dallo smartphone Apple al dispositivo Android. Parliamo in particolare di contatti, video e immagini, eventi del calendario e altri dati. Il cavo non è necessario in questa situazione; tutto sarà fatto ‘over the air.’

L’app ‘Passa ad Android’ è disponibile nell’App Store

Il rilascio di Switch su Android non è stato affatto innovativo, ma ci sono stati molti eventi sconcertanti legati alla sua comparsa. Per qualche ragione, Google ha deciso di non pubblicizzare la disponibilità del programma. Il software è stato segretamente caricato sull’App Store. Allo stesso tempo, l’applicazione stessa viene nascosta dall’indice di ricerca dell’archivio applicazioni e viene fornito un collegamento diretto per installarla.

‘L’app Passa ad Android di Google ti consente di trasferire in modo semplice e sicuro i tuoi tipi di dati più importanti – fotografie, video, contatti ed eventi del calendario – su un nuovo smartphone Android senza l’uso di cavi ingombranti’. Il programma ti guida anche attraverso altre procedure di configurazione del dispositivo cruciali, come la disattivazione di iMessage in modo da non perdere i messaggi di testo di amici e familiari. Il programma ti chiederà una serie di permessi per trasferire i dati del tuo iPhone sul tuo dispositivo Android.’

A sua volta, Apple ha fornito da tempo un pratico software Move to iOS nel Play Store, che ti consente di trasferire semplicemente i dati da Android a iOS. La prima indicazione che Google sta lavorando a un’applicazione separata per i potenziali utenti del suo sistema operativo è emersa nel luglio 2021.