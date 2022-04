Le società di servizi finanziari, comprese quelle del settore delle criptovalute, sono state avvertite venerdì dagli organismi di regolamentazione britannici che avrebbero dovuto garantire che le sanzioni imposte contro entità e individui in Russia e Bielorussia fossero rispettate.

“Stiamo lavorando a stretto contatto con i partner del governo e delle forze dell’ordine sia qui che all’estero, comprese le autorità di regolamentazione, per condividere informazioni e agire per prevenire l’evasione delle sanzioni, anche attraverso le criptovalute“, hanno affermato le autorità di regolamentazione finanziaria.

“Rimaniamo pronti anche ad agire in caso di violazione delle sanzioni“, ha aggiunto la dichiarazione dell’Office of Financial Sanctions Implementation, della Financial Conduct Authority (FCA) e della Bank of England.

Una situazione che potrebbe portare a nuove sanzioni in futuro

La dichiarazione affermava che l’uso di criptovalute per aggirare le sanzioni economiche era un reato penale e che i regolamenti sulle sanzioni non distinguevano tra criptovalute e altre forme di risorse.

La FCA aveva già scritto a tutte le società di criptovalute registrate e a quelle in possesso di uno stato di registrazione temporanea per evidenziare le entità e gli individui che erano stati sanzionati, ha aggiunto.

“Sia la FCA che la Prudential Regulation Authority agiranno se vedranno istituzioni finanziarie autorizzate che supportano le società di criptovalute che operano illegalmente nel Regno Unito“, si legge nella nota.

Un alto funzionario dell’Unione Europea ha dichiarato la scorsa settimana che la Commissione Europea sta studiando se le criptovalute vengono utilizzate per aggirare le sanzioni finanziarie imposte alle banche russe.

Per adesso quindi la situazione rimane instabile, ma in futuro potrebbero esserci dei risvolti anche dal lato giuridico, vedremo quindi come si evolverà la situazione.