Finalmente una boccata d’ossigeno è in arrivo per tutti gli italiani che si troveranno a pagare le bollette per la luce e per il gas nei prossimi mesi. Il Governo Italiano ha previsto una serie di fondi per i le bollette legate all’energia elettrica e alle forniture di gas, in modo da evitare una stangata ulteriore ai cittadini.

Bollette, il Governo mette in campo altri milioni di euro

In base a quelle che sono le ultime stime da parte degli analisti, gli italiani nel corso di questo 2022 pagheranno sino a 1000 euro rispetto all’anno scorso per nucleo familiare per i pagamenti di luce e gas. Sempre gli analisti hanno evidenziato come le spese per i professionisti e per le partite IVA potrebbero essere più alte sino al 60% rispetto ai costi del 2021.

Il Governo già lo scorso mese aveva messo in campo per gli italiani un fondo sino a 5 miliardi di euro per eliminare le spese extra legate a luce e gas. Nel corso di queste settimane un ulteriore fondo è stato aggiunto.

Il fondo aggiuntivo previsto dal Governo ha un valore pari a 10 miliardi di euro. La spesa extra da parte dell’esecutivo sarà necessaria per abbattere i costi dell’IVA per luce e gas in via temporanea, l’IVA. In base ai calcoli degli esperti, con questo investimento dal valore di 10 miliardi di euro, gli italiani già a partire dal mese di aprile dovrebbero pagare un 10% in meno sui costi della componente elettricità ed anche della componente gas. Questo fondo potrà avere ripercussioni al ribasso anche per i pagamenti delle bollette in estate.