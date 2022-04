Uno degli accessori Apple più apprezzati dagli utenti è ora disponibile anche su Amazon. Il panno per la pulizia dedicato a tutti i dispositivi del colosso è stato rilasciato lo scorso anno e soltanto dopo poche ore dal lancio le scorte sono state prosciugate. Per settimane, Apple non ha potuto soddisfare la sempre crescente domanda, al punto da dover sospendere gli acquisti. Adesso, l’accessorio oltre ad essere disponibile online sul sito ufficiale dell’azienda, potrà essere acquistato tramite Amazon.

Apple: il panno per la pulizia è anche su Amazon!

Il panno per la pulizia realizzato da Apple ha ottenuto un successo inaspettato dal colosso ed è stato così richiesto al punto da non esser stato disponibile per parecchie settimane. Nonostante il costo non indifferente, l’accessorio del colosso di Cupertino ha attirato l’attenzione dei più e continua ad essere richiesto. Da soli pochi giorni, infatti, sembra possibile procedere con l’acquisto del panno anche attraverso la più nota piattaforma di e-commerce.

Apple propone il suo nuovo panno per la pulizia dei display a un costo di 25,00 euro e consente di utilizzarlo sui display di tutti i suoi dispositivi. La spesa non è del tutto irrisoria ma ciò non sembra rappresentare un limite per gli appassionati. Il prodotto, seppur costituito da un materiale non specificato dal colosso, è stato più volte paragonato a un normalissimo panno in microfibra disponibile a un costo decisamente più basso. Resta comunque certa la sua qualità e la capacità di garantire la pulizia di tutti i tipi di display senza danneggiarli.