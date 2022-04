Alexa: se anche tu ce l'hai, prova a fargli queste domande e non te ne pentirai

Nata come assistente personale intelligente e sviluppata dall’azienda statunitense Amazon, Alexa fungeva inizialmente da aiuto quotidiano. Essa era ed è in grado di spegnere le luci, chiudere le tapparelle, accendere la musica, darti info, dirti il meteo e tanto altro, ma ora sa anche farci ridere (non solo dicendo barzellette). Non ci credete? Allora provate a farle queste domande.

Alexa: le risposte che mai vi aspettereste

La tecnologia sta facendo passi da gigante che quasi spaventano, su questo non ci piove. Tra i tanti lati positivi ce n’è uno in particolare: la capacità di farci sorridere. Qui di seguito le domande da sottoporre all’assistente artificiale. Ah, dimenticavamo! Per ogni domanda è dapprima fondamentale nominarla con il suo nome, come fareste con un umano, insomma.