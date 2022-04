Xiaomi 12 Lite è il dispositivo che andrà a completare la nuova serie di top di gamma. Non ci sono ancora novità riguardo la data scelta dal colosso cinese per la sua presentazione ma buona parte delle sue specifiche tecniche sono già emerse.

Gli esperti, tra questi Yogesh Brar, ci permettono di conoscere con largo anticipo quelle che saranno con molta probabilità le principali caratteristiche dello smartphone tanto atteso.

Xiaomi 12 Lite: ecco le specifiche tecniche del dispositivo in arrivo!

Il suo display sarà costituito da un pannello AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e avrà frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Ad alimentarlo ci sarà un processore Qualcomm Snapdragon 778G e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W.

Sul retro del dispositivo sarà presente un modulo fotografico a tre sensori, di cui il principale da 64 megapixel, un ultra-wide da 8 megapixel e un macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale, invece, sarà costituita da un sensore da 16 megapixel.

Xiaomi 12 Lite dovrebbe essere prossimo al lancio ma la data di lancio non è ancora trapelata. L’azienda potrebbe aver già stabilito i dettagli dell’evento di presentazione ma soltanto nelle settimane a venire sarà possibile ottenere maggiori informazioni.

Quanto emerso fino ad ora non è da ritenere confermato. Il colosso non ha ancora rivelato alcun dettaglio circa il suo smartphone. Design e specifiche tecniche potrebbero non corrispondere a quanto emerso in rete. Xiaomi potrebbe aver realizzato un dispositivo del tutto differente ma senza alcun dubbio in grado di sorprendere gli appassionati.