WindTre non vuole essere da meno nella lotta della telefonia mobile in questa stagione primaverile. Per i giorni di Pasqua, il gestore arancione ha messo a punto una ricaricabile low cost molto vantaggiosa per gli utenti, in alternativa ad Iliad ed alla sua promozione Giga 150. I clienti del gestore arancione potranno quindi beneficiare della tariffa Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost in primavera

La WindTre Go Unlimited Star+ senza dubbio può essere considerata la migliore tariffa del momento con la garanzia dei costi più bassi del mercato.

Per quanto concerne i contenuti i clienti che scelgono questa tariffa di WindTre avranno accesso a Giga illimitati per navigare in internet, telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS infiniti verso tutti i numeri della rubrica. I clienti che optano per questa promozione si troveranno a pagare una quota di rinnovo pari a 7,99 euro ogni mese.

La Go Unlimited Star+ garantisce a tutti gli abbonati anche alcune garanzie ulteriori. Come per altre tariffe del gestore arancione, anche in questo caso gli utenti potranno beneficiare di costo bloccato almeno nel corso del primo semestre. WindTre si impegna quindi a non applicare rimodulazioni almeno nei sei mesi successiva alla prima attivazione della SIM.

I clienti di WindTre che scelgono questa ricaricabile dovranno aggiungere soltanto una quota extra dal valore una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM. Necessaria anche la portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad. L’operazione prevede un’attesa di tre giorni lavorativi.