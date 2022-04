WhatsApp: trucco incredibile e gratis per spiare il partner subito in chat

Non servirebbe di certo un programma televisivo per spiegare le funzionalità di WhatsApp, applicazione che conoscono ormai tutti in giro per il mondo. La celebre piattaforma di messaggistica istantanea che ha pensionato tempo fa i vecchi SMS, sta riuscendo ad ottenere sempre più successo nonostante la concorrenza si stia facendo sempre più sotto.

L’obiettivo della famosa applicazione era quello di concedere al pubblico grande stabilità dal punto di vista della piattaforma e delle sue funzionalità, ma anche tanta sicurezza. In molti infatti avevano paura che WhatsApp potesse cadere vittima dei truffatori che avrebbero così potuto rubare le chat o impadronirsi addirittura degli account. Ciò che sicuramente non è più possibile fare e spiare le persone, visto che questa soluzione è stata totalmente eliminata da WhatsApp. Tutte le applicazioni che permettevano tale pratica oggi non funzionano più, anche se ci sarebbe un escamotage esterno.

WhatsApp: con questa applicazione possono spiare i vostri movimenti in entrata e in uscita

Secondo quanto riportato da diverse persone che avrebbero testato l’applicazione in questione, esisterebbe un modo per spiare le entrate e le uscite di WhatsApp. In poche parole, qualcuno che usa la piattaforma Whats Tracker, può conoscere con notifica istantanea il momento esatto in cui entrate o uscite da WhatsApp.

Ovviamente in questo caso non sarà possibile rubare le vostre chat, ma sarà possibile ottenere informazioni sui vostri movimenti. Il tutto sarà corredato a fine giornata anche da un report giornaliero ben dettagliato con tutti gli orari disponibili. Applicazione almeno per il momento è gratuita e legale.