Gli sviluppatori proprio in queste settimane sono al lavoro per garantire importanti soluzioni a tutti gli utenti di WhatsApp. Proprio come lo scorso anno, in primavera sono attese importanti novità per la piattaforma di messaggistica istantanea, sia su Android che su iPhone.

WhatsApp, le note audio in forma testuale arrivano su iPhone e Android

L’attenzione dei tecnici di WhatsApp si sta riversando ancora una volta sullo strumento delle note audio. In base a quelle che sono le indiscrezioni degli analisti, a breve sulla chat dovrebbe arrivare anche la feature della trascrizione testuale per le registrazioni vocali. Gli utenti della piattaforma di messaggistica sarebbero quindi in grado di “leggere” in forma testuale le note vocali in arrivo sullo smartphone.

Tale aggiornamento di WhatsApp sarebbe possibile grazie allo studio di un algoritmo avanzato. Proprio l’algoritmo avrebbe il compito di trasformare il contenuto della nota audio in arrivo su WhatsApp in forma testuale. Sempre le indiscrezioni vogliono questa funzione compatibile con tutte le lingue attualmente in uso su WhatsApp.

L’obiettivo degli sviluppatori con questo upgrade è simile a quello dello scorso anno, quando fu introdotta la funzione per la riproduzione accelerata delle registrazioni vocali. Oltre a garantire ancora più risalto allo strumento delle note audio, i tecnici desiderano anche offrire al pubblico uno strumento in grado di rendere ancora più accessibile il servizio di messaggistica.

L’upgrade per le note vocali di WhatsApp sarà disponibile a breve sia su smartphone Android di recente produzione sia per gli iPhone. Ancora non ci sono però indicazioni chiare sulle tempistiche per il roll out definitivo.