Questa guida servirà per elencare le migliori app per spiare WhatsApp da utilizzare tramite Android e iOS.

WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica più popolari utilizzati, in particolare per le conversazioni personali. È un modo rapido e gratuito per inviare messaggi di testo o chiamare qualcuno in pochi secondi. Sebbene l’app offra un ottimo modo per una comunicazione, presenta alcuni rischi legati alla privacy e alla sicurezza informatica.

Come qualsiasi altro social media, WhatsApp ha reso molto più facile per gli imbroglioni comunicare all’insaputa dei loro partner. Inoltre, quando si tratta di sicurezza informatica, bambini e adolescenti corrono il pericolo di essere attaccati dai criminali informatici.

Che tu sia un genitore o un partner, ci sono modi per spiare gli account WhatsApp e mantenere una situazione sotto controllo.

mSpy

mSpy è uno strumento di monitoraggio molto utile. Ha la capacità di accedere a un’enorme quantità di informazioni. Può tracciare la posizione GPS. Ti consentirà di monitorare i messaggi, i file multimediali e le chiamate di WhatsApp.

Sarai in grado di monitorare le chiamate ricevute ed effettuate. La piattaforma offre più di 30 funzioni di monitoraggio tra cui Keylogger, Geo-Fencing, Cronologia web, ecc.

mSpy è facile da usare: basta acquistare, installarlo e automaticamente e inizierà a monitorare il dispositivo scelto. È compatibile con dispositivi iOS e Android. Supporta il monitoraggio di molte app di comunicazione come WhatsApp, Snapchat, Telegram, ecc.

Hoverwatch

Quando si tratta di applicazioni spia, Hoverwatch deve essere uno degli strumenti più sofisticati ma facili da usare. L’app viene fornita con oltre 40 funzionalità per aiutarti a tenere traccia del numero di attività che si verificano su un dispositivo mirato tramite una dashboard completa in tempo reale.

Può tenere traccia di tutte le attività Internet che si verificano sul dispositivo di destinazione.

Puoi visualizzare la cronologia di Internet e persino controllare l’ora e la data in cui un determinato sito è stato visitato. Forse la caratteristica migliore è l’acquisizione di foto con la fotocamera frontale. Il tracker scatterà automaticamente una foto tramite la fotocamera frontale ogni volta che l’utente sblocca il proprio schermo.