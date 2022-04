I prodotti in promozione da trony raggiungono a tutti gli effetti livelli mai visti prima d’ora, garantendo al consumatore finale un risparmio praticamente inedito, e tramite il quale comunque avere la possibilità di accedere ai migliori modelli in circolazione.

La soluzione, intitolata Prendi 3 Paghi 2, non si discosta troppo da quanto avevamo già osservato in passato, ma riduce nel contempo i vincoli e le limitazioni, in termini di categorie merceologiche effettivamente accessibili. Per questo motivo gli utenti potranno accedere ad un numero maggiore di prodotti, senza doversi limitare a specifiche aree.

Trony: le offerte che nessuno si aspettava di vedere

Spendere poco è veramente facilissimo, non vi resta infatti che recarvi in un qualsiasi negozio in Italia, ed aggiungere al carrello ben 3 prodotti completamente differenti (non devono avere lo stesso prezzo). A questo punto, nel momento in cui giungerete in cassa, potrete godere di uno sconto effettivo pari al 100% del valore originario di listino del meno caro del trittico; la riduzione sarà istantanea, non verrà emesso un buono sconto o un rimborso.

Consapevoli che non tutti potrebbero voler acquistare 3 prodotti, i ragazzi di Trony hanno giustamente pensato di proporre anche una riduzione pari al 50% del valore di listino del meno caro, sulla scelta di due soli prodotti. Per tutte le informazioni del caso, e per scoprire quali sono i migliori dispositivi attualmente in promozione, non vi resta che aprire quanto prima il sito ufficiale.