L’operatore Tim ha recentemente modificato il listino di prodotti acquistabili a rate, inserendo nuovi smartphone Oppo e Xiaomi, rispettivamente della serie Find X5 e Xiaomi 12.

Insieme a queste nuove aggiunte l’operatore ha anche modificato il prezzo di alcuni dispositivi Samsung. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim inserisce nel proprio listino due smartphone pazzeschi

Il listino che andremo ad indicarvi è dedicato solamente ai clienti Tim di Rete Fissa, per i clienti di rete mobile potrebbero esserci delle modifiche. I prodotti di fascia alta, ovvero quelli con valore maggiore di 150 euro, possono essere acquistati solo dai già clienti TIM di rete fissa da almeno un anno e con domiciliazione della bolletta attiva.

I dispositivi rateizzabili recentemente introdotti sono Oppo Find X5 Pro 5G con rate di 30 euro per 30 mesi, per un totale di 900 euro, Oppo Find X5 5G con rate di 23 euro per 30 mesi, per un totale di 690 euro, Xiaomi 12 Pro 5G con rate di 27 euro per 30 mesi, per un totale di 810 euro ed infine Xiaomi 12 5G con rate di 20 euro per 30 mesi, per un totale di 600 euro.

Per quanto concerne i cambiamenti di prezzo, a partire dall’8 Aprile 2022 è possibile acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G (128GB) al costo di 25 euro al mese per 30 mesi, per un totale di 750 euro. Inoltre, lo smartphone Samsung Galaxy A32 5G, passato a 7 euro al mese per 30 mesi a Febbraio 2022, adesso viene proposto al nuovo prezzo di 5 euro al mese per 30 mesi, per un totale di 150 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.